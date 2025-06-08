في قمة المحيطات بفرنسا.. العراق والأردن يبحثان ملف "التغير المناخي"

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، مع العاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، ملف "التغير المناخي"، فيما اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي بين بغداد وعمان.

وذكر بيان رئاسي، ورد لوكالة شفق نيوز/ أن "رشيد التقى، اليوم الأحد 8 حزيران 2025، عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية".

وأضاف أن "اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدين، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني".

وأشار رشيد، بحسب البيان، إلى "ضرورة العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي والحد من تلوث المحيطات والموارد المائية، ودعم الجهود الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى استعراض الملفات المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات".

وأوضح أن "اللقاء تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وحث المجتمع الدولي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

ووفقاً للبيان، فقد هنأ رشيد، العاهل الأردني بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم.

بدوره، أكد العاهل الأردني، حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.