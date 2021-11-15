في قرار غريب.. وزير الصدر يفتح باب التعيين على الوظائف الحكومية

شفق نيوز/ اعلن صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، فتح باب التعيين على الوظائف الحكومية.

ويعتبر هذا القرار غريباً على اعتبار أن هذا الأمر منوط بالسلطات الرسمية للدولة.

وقال العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "انطلاقا من مبادئ الخدمة الوطنية وحفاظا على استحقاقات التوظيف والتعيين الرسمي في دوائر الدولة نعلن عن فتح باب الترشيح الى التعيين على مختلف الدرجات الوظيفية سواء أكانت هذه الدرجات خاصة عليا او درجات وظيفية عادية".

ووضع العراقي عدداً من الشروط وفقاً للوثيقة التي تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز.