في عيده.. تعهد برلماني بزيادة تخصيصات الجيش العراقي

شفق نيوز/ أفاد عضو مجلس النواب العراقي حيدر شمخي، يوم الاثنين، بأن المجلس يعمل على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الدفاع في موازنة العام 2025، وذلك في ذكرى تأسيس الجيش العراقي.

وقال شمخي، لوكالة شفق نيوز، إن ذكرى تأسيس الجيش تعكس حرص الجميع على دعم وتسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمنظومات المتطورة.

وأكد أن البرلمان سيعمل على زيادة التخصيص المالي لوزارة الدفاع في جداول الموازنة للعام 2025، بهدف توقيع عقود تسليح جديدة تعزز من قدرات الجيش العراقي.

وأشار شمخي إلى أن الجيش العراقي في حاجة ماسة اليوم إلى منظومات دفاع جوي، رادارات متطورة، وطائرات حديثة، بالإضافة إلى أسلحة متطورة وكبيرة لحماية الأرض والأجواء وضمان السيادة العراقية.

ويحتفل العراقيون، (في السادس من كانون الثاني من كل عام)، بالذكرى الـ 104 لتأسيس الجيش. وبمناسبة هذه الذكرى، يتم تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والمدارس في أنحاء البلاد.