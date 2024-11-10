في طهران.. مستشار الأمن القومي العراقي يبحث "اتساع الصراع" مع وزير خارجية إيران

شفق نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، يوم الأحد، اتساع الصراع في المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير والوفد المرافق له عقد اجتماعاً رسمياً مع وزير الخارجية الإيراني في العاصمة طهران عباس عراقچي، واستعرض الاجتماع آخر تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والمنطقة.

وكذلك تم التباحث في ملف أمن الحدود بين البلدين ونجاح الحكومة العراقية في تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك، والتأكيد على استمرار التعاون لتحقيق أمن شامل ومستدام لحدود البلدين.

كما جرى التأكيد على أهمية التعاون بين دول المنطقة لتجنب اتساع رقعة الصراع، وأهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وعلى جميع المستويات.

وفي وقت سابق اليوم، وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد أمني رفيع.

وذكر إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي وصل إلى طهران بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على رأس وفد أمني رفيع.

وأضاف أن زيارة الأعرجي تأتي في إطار متابعة الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، إلى جانب التباحث في التطورات الإقليمية.