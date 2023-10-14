في ضيافة السوداني.. الإطار التنسيقي يناقش الأوضاع السياسية في العراق وامكانية دعم غزة

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم السبت، بعقد اجتماع الإطار التنسيقي (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) ناقش فيه آخر المستجدات في العراق والحرب في غزة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قادة الإطار التنسيقي يجتمعون حالياً بضيافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اخر التطورات السياسية والأمنية في العراق".

وأشار المصدر إلى أن "المجتمعين سيبحثون إمكانية تقديم مزيد من الدعم الى غزة في حربها ضد إسرائيل".