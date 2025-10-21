في زيارة "غير معلنة".. قاآني يلتقى بقيادات سياسية ومسلحة ببغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة "غير معلنة" والتقى بعدد من القيادات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني وصل اليوم إلى بغداد والتقى فيها بعدد من قادة القوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة، في زيارة لم تُعرف طبيعتها"، كما لم يذكر بأي من القادة عقد قاآني لقاءاته.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر سياسية عن خلافات متصاعدة داخل الإطار التنسيقي تتعلق باستخدام موارد الدولة والنفوذ السياسي في الدعاية الانتخابية لصالح عدد من القوائم المنضوية ضمن الإطار، في وقت دخلت أطراف إيرانية على خط الوساطة لاحتواء التوتر.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وخلال زيارته الأخيرة إلى العراق لتقديم العزاء بوفاة زوجة المرجع الديني الأعلى، أجرى لقاءات منفردة مع زعامات قوى الإطار التنسيقي، وشدد خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الشيعي وترك الخلافات جانباً قبيل الانتخابات المقبلة".

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، تزايدت تدخلات قاآني لاحتواء الانقسام الشيعي، خصوصاً بين أطراف الإطار الذين يُعتبرون الحلفاء السياسيين لطهران، أملاً في إبقائهم على نفس التحالف بعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة.