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في زيارة غير معلنة.. بلاسخارت تصل إلى محافظة النجف

Category: سیاسة

Date: 2021-12-07T06:35:49+0000
في زيارة غير معلنة.. بلاسخارت تصل إلى محافظة النجف

شفق نيوز/ وصلت ممثلة الامين العام  الامم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت الى محافظة النجف في زيارة "غير معلنة".

وكان في استقبال بلاسخارات عدد من المسؤولين المحليين بالمحافظة، وفق ما اظهرته صور تحصلت عليها وكالة شفق نيوز.  

وبحسب مصادر محلية، فأن بلاسخارت تعتزم عقد مباحثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تخص نتائج الانتخابات، التي تصدرها تياره بأكثر من سبعين مقعداً.

وتأتي زيارة بلاسخارات هذه الى النجف، بعد زيارة سابقة قامت بها منذ أكثر من عام التقت خلالها المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته بعد الزيارة التي جرت منتصف ايلول 2020، "اريد أن اردد كلمات المرجع الديني علي السيستاني وهو تشجيع الناخبين على المشاركة بالانتخابات"، مؤكدة "نحن نتفق مع ذلك".

 ويعيش العراق ازمة سياسية جديدة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الاحزاب الخاسرة، والتي توجه اصابع الاتهام الى بلاسخارات بتنفيذ "مؤامرة" لتزوير النتائج. 

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