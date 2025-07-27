في زيارة خاطفة استمرت 10 ساعات.. قاآني يلتقي أربعة قيادات شيعية دون السوداني

شفق نيوز- بغداد

زار قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، العاصمة العراقية بغداد قبل أيام في زيارة غير معلنة، استمرت نحو عشر ساعات فقط، التقى خلالها عدداً من أبرز قيادات الإطار التنسيقي، من دون أن يجتمع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن قاآني أجرى لقاءات منفصلة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي.

وتركزت المحادثات، وفق المصادر، على تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب مناقشة الأوضاع السياسية في العراق، لاسيما ملف الانتخابات المقبلة ومسار التحالفات داخل الإطار التنسيقي.

وزار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني (28 حزيران 2025)، العاصمة بغداد، في زيارة غير معلنة التقى خلالها بعض القيادات في الحشد الشعبي، وفقاً لمصادر رفيعة.

وفي (14 أيار 2025)، عقد قاآني، اجتماعات فردية مع بعض قيادات قوى الإطار التنسيقي، وناقش معهم آليات دعم طهران من قبل قادة الدول العربية خلال القمة العربية التي عقدت في بغداد.