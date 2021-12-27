في رسالة شديدة اللهجة.. المالكي يحذر من "الفوضى الادارية"

شفق نيوز/ وجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة بشأن استقالة بعض المحافظين، محذراً أن تشيع "الفوضى الادارية".

وقال المالكي في تغريدة على موقع تويتر،: "سؤال للأطراف جميعاً ألا يعلم السادة المحافظون انهم يرتبطون بالسيد رئيس الوزراء؟.. وألا يعلم مديرو الدوائر انهم يرتبطون بالمحافظين ولا يحق لهم او للمحافظين الاستجابة لاي طلب ويقدمون استقالتهم!! وألا يعلم السيد رئيس الوزراء انه المسؤول الاول عن المحافظين ورؤساء الدوائر وعليه ان يحميهم من التجاوز عليهم؟.. وألا تعلم القوى السياسية ألّا حق لهم على اكراه المسؤولين على الاستقاله بالقوة؟".

وأضاف المالكي: "لكي لا تشيع الفوضى الادارية على الأطراف جميعا الالتزام بالسياقات القانونية والادارية وألّا تقبل استقالة اي مسؤول الا على وفق القانون النافذ".