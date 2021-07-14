في أربيل.. نيجيرفان بارزاني والعبادي يتحدثان عن "مرحلة جديدة"

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي في أربيل عاصمة الإقليم، وأكدا على قدرة البلد للنهوض مجددا بمرحلة جديدة.

وذكر مكتب العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات السياسية والامنية والاقتصادية، والرؤى لحل الاشكالات العالقة، واهمية ان تستمر الحوارات بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية لبلورة الحلول والعبور بالبلد من التحديات التي يواجهها".

كما جرى "بحث ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة واهمية توفير الاجواء الصحية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ومفوضية الانتخابات لاجرائها في موعدها المحدد، للتاسيس لمرحلة جديدة من الاستقرار وتوفير متطلبات العيش الكريمة للمواطنين"، وفق البيان.

كما أفاد البيان بأن الجانبين أكدا على أن "البلد قادر على النهوض مجددا بمرحلة جديدة من التعاون ونبذ الخلافات والسير قدما لتجاوز التحديات التي تواجهه".