في ذي قار.. لقاء يجمع السوداني بنواب المحافظة: تناول مشاريع "النقلة النوعية" وتحديات العمل الحكومي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار مشاريع الحكومة لإحداث "نقلة نوعية" في الواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة، فيما أوضح النواب أهمّ "العقبات والتحديات" التي تواجه تطوير أداء المؤسسات والدوائر الحكومية الخدمية في المحافظة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "السوداني التقى، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الناصرية، أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار.

واستعرض السوداني "خلال اللقاء، الخطوات والمشاريع التي خصصتها الحكومة ومضت بها من أجل إحداث نقلة نوعية في الواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة، بمختلف أقضيتها ونواحيها، فضلاً عن المشاريع الجديدة التي جرى إطلاقها والإعلان عنها اليوم".

ووفق البيان فقد جدد السوداني "تأكيده أهمية التكامل بين أداء السلطة التشريعية بمهامّها، والسلطة التنفيذية؛ من أجل تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين واستكمال الضرورات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية التي ثبتها البرنامج الحكومي".

وتابع البيان ان السوداني "استمع من النواب إلى أهمّ العقبات والتحديات التي تواجه تطوير أداء المؤسسات والدوائر الحكومية الخدمية في المحافظة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل، اليوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفق مكتبه الاعلامي.

وقال مكتبه في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن زيارة السوداني تأتي لافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة الأوضاع الخدمية والاقتصادية للمحافظة، مشيرا إلى أنه افتتح عقب وصوله طريق (يا حسين) وسط مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار.

وأمس الأحد، أخبر مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيجري، اليوم، زيارة الى ذي قار يوم لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع في المحافظة

وهذه أول زيارة يجريها السوداني الى المحافظات بعد الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.