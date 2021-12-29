في ذكرى اعدامه.. تعليق امريكي على محاكمة صدام حسين

شفق نيوز/ علق رئيس البعثة الدبلوماسية الامريكية الأسبق في العراق روبرت فورد، اليوم الاربعاء، على محاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين والتي جاءت نتيجة اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها البلاد بذريعة البحث عن أسلحة دمار شامل.

وتأتي هذه التصريحات الأمريكية قبيل الذكرى الخامسة عشرة لإعدام الرئيس العراقي الأسبق.

وقال السفير الأمريكي الأسبق لدى بغداد روبرت فورد، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن محاكمة صدام حسين "لم تخل من تجاوزات"، مضيفاً

"بالطبع لم تخل المحاكمة عينها من المشاكل. فبعض المحامين قتلوا وكان ذلك أمراً فظيعاً. وأثناء الإجراءات القضائية كان الادعاء يقدم أحيانا أدلة دون أن يسمح للدفاع بالاطلاع عليها أولاً، بحيث كانت هذه الأدلة الجديدة تفاجئ طرف الحماية".

وأكد الدبلوماسي الامريكي، أن الادعاء عثر على عدد كبير من الوثائق الموقعة من قبل صدام حسين أو غيره من المتهمين في القضية نفسها والتي كانت تثبت ضلوعهم في أعمال القتل الجماعي، بما في ذلك عملية "الأنفال" الموجهة ضد الكورد.

وأضاف فورد: "بالتالي لم تكن هناك أي شكوك في ذنب صدام والمتهمين الآخرين بارتكاب الجرائم، لكن لا شك في أن المحاكمة بعينها لم تكن مثالية".

وعقدت في تموز 2004 الجلسة الأولى من محاكمة صدام حسين التي انتهت في 5 تشرين الثاني 2006 بإصدار حكم الإعدام شنقا بحقه.

وأعدم صدام حسين في 30 كانون الاول 2006، بعد ثلاثة أعوام من إلقاء القبض عليه قرب مدينة تكريت مسقط رأسه.