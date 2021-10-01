في ديالى.. خانقين خالية من "التخريب" ومستاؤون يمزقون لافتات "المجربين"

شفق نيوز / مع تصاعد حمى التنافس الانتخابي في محافظة ديالى، أشر ناشطون ومختصون التزاماً ووعياً انتخابياً مثالياً في قضاء خانقين، فيما نوه مختصون إلى تعرض اللافتات الانتخابية لمرشحين "مخضرمين ومجربين" إلى التمزيق بنسة كبيرة.

وقال الناشط المدني والاعلامي، عباس الأركوازي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي خانقين مثالا للوعي الثقافي والانتخابي من خلال احترام الحملات الدعائية الانتخابية ورفض مظاهر تخريب البوسترات او تمزيقها باستثناء اللافتات والبوسترات التي تعدت على الاماكن العامة والمحظورة او تسبب بتشوية الواجهة العمرانية لخانقين".

وأوضح الاركوازي، أن "خانقين بعيدة عن مظاهر التخريب الانتخابي بعكس المناطق المجاورة لها والمناطق الاخرى بديالى التي شهدت عمليات وحوادث تمزيق وتخريب للبوسترات الانتخابية نتيجة ضعف دور مفوضية الانتخابات حيال التوعية الجماهيرية للحملات الدعائية وكيفية التعاطي معها مجتمعيا وحضاريا".

وأضاف أن "دور المفوضية اقتصر على كيفية توزيع واستلام بطاقة الناخب واهمل جوانب اهم من بطاقات الناخبين الا وهي الحملات الانتخابية والمشاكل التي ترافقها وكيفية تثقيف الناخب حيال الحملات الى جانب الاهمية الكبيرة والمصيرية للمشاركة الانتخابية".

وردا على استمرار حوادث ومظاهر تمزيق وتخربيب البوسترات الانتخابية في ديالى، قالت مرشحة قادمون للتغيير والإعلامية في قناة العراقية الفضائية رواء الرحماني، إن "حملات التمزيق استهدفت مرشحين (مجربين ومخضرمين) من قبل المواطنين المستائين والغاضبين طيلة الفترات الانتخابية الماضية".

وأكد الرحماني، أن "لافتات المجربين والمخضرمين هي الأكثر تعرضا للتخريب والاستهداف في محافظة ديالى، مقارنة بلافتات المرشحين الجدد والمستقلين"، لافتة إلى وجود "تخريب انتخابي متبادل بين مرشحين متنافسين في منطقة معينة أو دائرة معينة وهي حرب خصوم، والمواطن بريء منها".

من جانبه، رأى الناشط السياسي مراد السعيدي، أن البوسترات الانتخابية خلال هذه الدورة شهدت عمليات استهداف وتخريب هي الأكبر على مر الدورات الانتخابية الماضية، وأن أكثر من 40% من البوسترات الانتخابية تعرضت للتخريب والاستهداف.

وذكر السعيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "بحسب احصائيات المطابع فان معدل البوسترات واللافتات ثابت لم يتغير مع الغاء البوسترات اللاصقة على الجدران وحظرها من قبل مفوضية الانتخابية".

وتابع رغم ذلك فإن "النسبة الكبيرة من عمليات التمزيق والتخريب طالت مرشحين قدماء أمضوا دورتين أو ثلاث دورات انتخابية في البرلمان، دون أي إنجاز يذكر.