في دافوس.. مباحثات عراقية تونسية للتعاون السياحي

شفق نيوز/ بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن تطوير التعاون وتنمية النشاط السياحي بين البلدين، فيما أوضح للمسؤولة التونسية أن العراق يمر بفترة تطور عبر مشاريع ستراتيجية في مجالات متعددة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، في مقر إقامته بدافوس، رئيسة وزراء تونس السيدة نجلاء بودن على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي وجرى، خلال اللقاء، بحث تطوير التعاون وتنمية النشاط السياحي بين البلدين والاستفادة من المرافق السياحية المهمة في العراق وتونس، كما تمت مناقشة التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأوضح رئيس الجمهورية، أن "العراق يمرّ بفترة نهوض وتطور وهناك مشاريع استراتيجية وتنموية لغرض الارتقاء بالنواحي الخدمية والصحية والتعليمية للعراقيين كافة".

وأكّد رئيس الجمهورية "مواقف العراق الثابتة من مجمل التحديات الإقليمية والدولية"، مشيراً إلى "ضرورة دعم الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم".

بدورها، أكدت بودن "رغبة بلادها بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد قدم، في 17 كانون الأول الجاري، في إحدى جلسات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، جملة مقترحات حول حصار الدول و"الضغوط المادية" التي تغير من مسار العملية الديمقراطية.

وفي جانب آخر التقى رئيس الجمهورية، خلال الجلسة ذاتها، ببعض قادة الدول المشاركة في المنتدى، ومنهم ملك بلجيكا الملك فيليب، ورئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو شافيز.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في 16 كانون الأول الجاري، العراق متوجهاً إلى سويسرا للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.