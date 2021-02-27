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في خطوة تصعيدية.. اللجنة المركزية للتظاهرات تحشد للتظاهر أمام منزل السيستاني

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T10:26:06+0000
في خطوة تصعيدية.. اللجنة المركزية للتظاهرات تحشد للتظاهر أمام منزل السيستاني

شفق نيوز/ كشف اللجنة المركزية للتظاهرات في العراق، اليوم السبت، عن تحشيدها للتظاهر أمام منزل المرجعية الشيعية في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

وصرّح عضو اللجنة، أيهم النعيمي لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء اللجنة المركزية للتظاهرات في العراق يحشدون في الوقت الحالي من أجل الخروج بتظاهرة كبيرة أمام منزل المرجعية العليا السيد علي السيستاني في النجف".

وبين، أن " هدف التظاهر هناك هو لمعرفة موقف المرجعية مما يحصل حاليا من قمع وحشي للمتظاهرين وخاصة في محافظة ذي قار".

وقتل وأصيب العشرات من المحتجين يوم أمس الجمعة في مدينة الناصرية في أسوأ موجة عنف رافقت الإحتجاجات في مدينة الناصرية التي لم تتراجع فيها حدة التظاهرات منذ شهر تشرين الأول العام 2019.

وأضاف النعيمي، أن" وفدا رفيعا من اللجنة المركزية للتظاهرات وصل صباح اليوم الى ذي قار لغرض بحث ما يجري فيها مع القادة الامنيين ".

و كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة 26 من شهر شباط الجاري، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

كما أمر الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة أعمار المحافظة وأطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

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