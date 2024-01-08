في جواب مطوّل .. الصدر يردُّ على مطالبات لإنهاء اعتزاله العمل السياسي

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، موقفه الرافض للانخراط مرة أخرى في العمل السياسي بالعراق، مندداً بشدة لاستمرار استشراء الفساد داخل البلاد.

جاء ذلك في رد مطوّل له على مطالبات تحثه على العودة إلى العملية السياسية، وفقا لما نشره الصدر على موقع "إكس - تويتر سابقا".

وكتب الصدر، مدافعا عن تياره، قائلا، "بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمونه بـ(التيار الصدري)، وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أوما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الاحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب الميليشياوي، وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل".

وأضاف "تيقن بعضهم (..) أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب (..) ليتقاسموا السلطة، وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين"، في إشارة إلى الأطراف السياسية الشيعية المناوئة للتيار الصدري.

وكان التيار الصدري قد قاطع وبتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر الانتخابات المحلية التي جرت في العراق نهاية العام 2023.

تتمة..