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في جلسة قصيرة.. البرلمان يصوت على دوائر نينوى ويرجئ كركوك

Category: سیاسة

Date: 2020-10-26T21:12:12+0000
في جلسة قصيرة.. البرلمان يصوت على دوائر نينوى ويرجئ كركوك

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظة نينوى في قانون الانتخابات

وأفادت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المجلس صوت على الدوائر المتعدد لمحافظة نينوى، وأجل التصويت  على الدوائر المتعدد لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل. 

واستمرت الجلسة لمدة عشرة دقائق فقط وانعقدت بعد منتصف الليل بعد جلسة أخرى استمرت حتى وقت متأخر من ليل الاثنين، حيث كانت المباحثات متواصلة للتوصل إلى توافق بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية في المحافظتين.

وكان البرلمان، قد صوت قبل يومين على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 



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