في جلسة حتى مطلع الفجر.. ديالى تسمي 19 مسؤولاً محلياً وسط خلافات

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة ديالى، فجر الخميس وخلال جلسة طارئة على رؤساء الوحدات الإدارية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم التصويت على معظم رؤساء الوحدات الادارية فيما تم تأجيل حسم عدد منها الى جلسات اخرى لوجود خلافات حولها.

وعقب ذلك أعلنت عضوة المجلس دريا خير الله انسحابها من تحالف امن واستقرار ديالى، في احتجاج على سير جلسة التصويت.

وتحالف امن واستقرار ديالى يتكون من عشرة أعضاء، ويعد الركيزة الأساسية في تشكيل الحكومة المحلية.

وحسم المجتمعون التصويت على كل من: علي ضمد قائمقاما لقضاء مندلي، اركان العزاوي قائمقاما لقضاء المنصورية، خالد حميد كمبش قائمقاما لبعقوبة، مسلم ذياب قائمقاما لبلدروز.

كما تم التصويت على سامي المعموري قائمقاما لقضاء الخالص، سوران عبدالوهاب قائمقاما لخانقين، سلمان حكمت مديراً لناحية بني سعد، وسام اللهيبي مديراً لناحية بهرز، نبيل العبيدي مديراً لناحية السد العظيم، سمير الدهلكي مديراً لناحية هبهب، طه ابراهيم مديراً لناحية قره تبة، محمد الشكرجي مديرا لناحية السعدية، سعد قاسم مديراً لناحية كنعان، اسامة جمال مديراً لناحية محمد السكران، احمد فرج التميمي مديراً لناحية العبارة، صائب الحربي مديراً لناحية جلولاء، ساجد عبد الامير العنبكي مديراً لناحية السلام، نجاح مهدي زيني التميمي مديراً لناحية الوجيهية، طالب حسين جواد مديراً لناحية جديدة الشط.