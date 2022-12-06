في جلسة اليوم.. البرلمان يعتزم التصويت على "الدرجات الخاصة" في الرئاسات الثلاث

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن تصويت مجلس النواب على تثبيت الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم على عدد من الدرجات الخاصة".

وأضاف المصدر أن "الدرجات تتضمن تثبيت كل من صفوان بشير الأمين العام لمجلس النواب ونوابه، واحسان العوادي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، ومدير مكتب رئيس البرلمان، ومدير مكتب النائب الاول والثاني لمجلس النواب، وهو ما يعني أن التصويت سيشمل الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث".

وكان مصدر مطلع صرح، اليوم الثلاثاء، بتعيين النائب السابق عن القوى السنية كامل الدليمي رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية العراقية، بدلا من رئيس الديوان السابق نصير العاني.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد أنهى تكليف العاني إضافة إلى عدد من المستشارين والمديرين العامين بالرئاسة فور تسنمه منصبه رئيسا للعراق.