في جلسة "استثنائية" أو اعتيادية.. الدولار على طاولة البرلمان العراقي

شفق نيوز / كشفت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الخميس، عن تحرك نيابي لعقد جلسة استثنائية، لمناقشة الأزمة الاقتصادية في العراق، التي يقف وراؤها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقال النائب عن دولة القانون، حيدر الإزيرجاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب بدأوا بجمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية في الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمة الاقتصادية والوقوف على أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف الإزيرجاوي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حدد سعر الصرف في التعاملات التجارية والحوالات للسيطرة عليه من الارتفاع غير المسبوق في صرف العملة"، مؤكداً أن "في حال عدم الموافقة على عقد جلسة استثنائية، فسيتم إدراج هذا الملف في الجلسة الاعتيادية".

وقبل يومين، حث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، التجار العراقيين على التعامل بشكل مباشر مع المصارف المجازة في الحصول على العملة الصعبة.

هذا وألزمت الحكومة العراقية، مؤسساتها كافة، التعامل بالدينار في تعاملاتها الخاصة والعامة، لغرض دعم العملة أمام الدولار، والحد من تراجع الدينار المتواصل أمام الدولار الأمريكي.

وارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وأربيل عاصمة اقليم كوردستان، إذ بلغ 157 ألف دينار، لكل 100 دولار.