في تواصل أول من نوعه.. نقابة محامي اسرائيل تتقدم بطلب للعراق.. وثيقة

شفق نيوز/ كشفت نقابة المحامين العراقيين، يوم الاثنين، عن تلقيها رسالة من نقابة محامي إسرائيل موقعة من نقيبهم "عميت بيخِر" الذي طلب "نصرة قضيتهم".

وقالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، "تعجبتُ عندما عُرضتْ أمام أنظاري رسالةً من نقابة المحامين الاسرائيلية - كما يسمونها - وصلتْ عبر البريد الإلكتروني الرسمي لِنقابة المحامين العراقيين، تتضمنُ طلباً بنصرة قضيتهم"، متسائلة "لا أعرف أي قضيّة يقصدون، فهل لهم قضيّة حقّ أصلاً ؟".

ووصفت اللامي، الرسالة الاسرائيلية بأنها "باردة"، وقالت إنها موقعة من "عميت بيخِر رئيس نقابتهم".

وأكدت اللامي، "الإصرار على عدم الاعتراف"، مشيرة إلى أن رده على الرسالة كان "دون سلام أو تحيّة".

وفي ردها على الرسالة أوضحت اللامي، أن "المحامين العرب أول من انتفضوا لفلسطين، ودافعوا عن قضيتهم التي لم ولن تنتهِ"، مؤكدة أن "من واجب المحامين هنا (العراق) أن يؤدّوا رسالتهم المقدسة بأمانةٍ وشرف".