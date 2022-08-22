في إتصال هاتفي.. هذا ما دار بين الكاظمي والرئيس الإيراني

شفق نيوز/ شدد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن على كل التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة.

ونشرت وسائل اعلام ايرانية ان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصل بالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين.

وأكد رئيسي رداً على الاتصال الهاتفي للكاظمي، على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العراق.

وقال: إن على جميع التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة

وفيما يتعلق بتحركات الحكومة العراقية لتحسين المناخ السياسي للمنطقة ، أكد رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة ورحب بتسريع الإجراءات التفاعلية بعد تنفيذ الاتفاقات.

كما أكد رئيسي خلال هذا الاتصال الهاتفي ، على ضرورة تسهيل تردد الزوار الإيرانيين ، خاصة خلال مراسم الأربعين الحسيني ، حيث وعد رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه سيتابع بنفسه القضايا المتعلقة بحضور الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين.

واشار الكاظمي إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم، مؤكدا أنه سيواصل جهوده لتحسين ورفع مستوى العلاقات والتعاون الإقليمي.