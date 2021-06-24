في تحرك أول من نوعه.. أمريكا واسرائيل تبحثان التصدي مسّيرات إيران

شفق نيوز/ أجرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية محادثات، مؤخرا، حول التصدي للطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز التي تقدمها لوكلائها في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وفقا لما نقله موقع أكسيوس.

وذكر التقرير أنه خلال اجتماع في واشنطن، في 27 أبريل الماضي، اتفق مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات، على تشكيل "مجموعة عمل مشتركة" تركز على الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة الموجهة التي تنتجها إيران وتقدمها لوكلائها الإقليميين.

وعُقد الاجتماع الأول للمجموعة قبل ثلاثة أسابيع، وخلاله، اقترح الوفد الإسرائيلي وضع إطار تعاون إقليمي يشمل الدول العربية التي تواجه تهديدا مماثلا من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية، وفقا لما نقله أكسيوس عن مصادر مطلعة.

واقترح الوفد أيضا إقامة منطقة حظر جوي للطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في المنطقة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين اطلعوا على الاجتماع.

ونقل أكسيوس عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن انطباعهم هو أن مجموعة العمل ستواصل الاجتماع، لأن إدارة بايدن ترى أن تهديد الطائرات بدون طيار للقوات الأميركية في المنطقة يمثل أولوية قصوى.

ويأتي هذا التنسيق الذي لم يصدر فيه تأكيد رسمي بعد عدة هجمات بطائرات من دون طيار أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران، في الأسابيع الأخيرة، على أهداف أميركية في المنطقة.

وتشعر الولايات المتحدة وإسرائيل بقلق بالغ من أن تكنولوجيا الصواريخ والطائرات ستنتشر إلى مجموعات إضافية قد تستهدف قواتها في المنطقة، بحسب التقرير.

واستهدف 43 هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وقال أعلى قائد أميركي في الشرق الأوسط أثناء زيارته للعراق، في 22 مايو، إن إيجاد طرق أفضل لمواجهة مثل هذه الهجمات يمثل أولوية قصوى.

وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي، للصحفيين أن استخدام طائرات مسيرة صغيرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران سيزداد في السنوات القليلة المقبلة.

وأسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة إيرانية مسلحة كانت تحاول دخول المجال الجوي الإسرائيلي خلال تصاعد العنف في غزة مؤخرا.

وفي بيان، الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جايك سوليفان، بحث مع رئيس هيئة الاركان العامة لقوات الدفاع الإسرائيلية، أفيف كوخافي، التحديات التي يواجهها أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تمثلها "النشاطات الخبيثة" لإيران.

و جدد سوليفان التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم السماح لايران بامتلاك سلاح نووي للأبد، وفقا لبيان البيت الأبيض.