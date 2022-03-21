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في بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يقلّب أوراقه الأخيرة قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-21T18:27:19+0000
في بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يقلّب أوراقه الأخيرة قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، بأن الإطار التنسيقي الشيعي يناقش في هذه الاثناء ما ستفرزه رسالة زعيم التيار الصدري من تأثيرات على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت قوى الإطار قد لوحت في أكثر من مناسبة بأنها تمتلك الثلث المعطل لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مسعى منهم لمزيد من الضغط على الصدر. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوى الإطار التنسيقي تعقد اجتماع حاليا في منزل عمار الحكيم لمناقشة اخر التطورات السياسية".

وأضاف المصدر؛ أن من أبرز الملفات التي يناقشها قادة الإطار الآن هو جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ومناقشة رسالة الصدر للنواب المستقلين بخصوص الجلسة، اضافة الى مناقشة حضور نواب الإطار لجلسة انتخاب الرئيس يوم السبت المقبل".

وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ ان "الساعات المقبلة ستكشف تداعيات رسالة (الصدر) بين النواب المستقلين والذين باتوا يشكلون بيضة القبان لاغلب الأطراف والقوى السياسية المتنافسة للوصول الى منصة السلطة التنفيذية".

ولفت المصدر؛ إلى أن "بعض قوى الإطار التنسيقي قد تلتحق بالكتلة الصدرية اذا ما حصلت على ضمانات مكفولة من قبل زعامات التحالف الثلاثي تضمن حصولهم على امتيازات ومكاسب تتناغم وتطلعاتهم وهناك من بذل جهودا كبيرة من أجل العودة للمشهد السياسي".

وبين أن "بعض قوى الإطار الطامحة بالوصول للمناصب المهمة والتي تتواصل مع القوى الأقرب لتشكيل الحكومة تخوض الان حوارات او تفاهمات جادة تحدد توجهها المستقبلي وفق الوعود المكفولة".

وبحسب المصدر؛ فأن "قوى منضوية ضمن الإطار لديها مقاعد بسيطة قد لا تحقق لها مكسبا مهما لكن قد تحظى بأكثر من طموحها إذا ما التحقت بالكتلة الصدرية أو التحالف الثلاثي".

وكان مصدر في التيار الصدري أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد بنصاب كامل.

وأضاف المصدر الذي طلب من وكالة شفق نيوز؛ عدم كشف اسمه؛ ان "التيار الصدري ماضٍ بتحالفه الثلاثي مع حزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تخدم الشعب وفق منهج وبرنامج الإصلاح".

وبين أن "النصاب القانوني لجلسة يوم السبت المقبل سيكتمل وسنشهد انتخاب مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية".

ولفت إلى أنه "بعد ساعات من انتخاب رئيس الجمهورية سيتم تكليف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في 15 آذار الجاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

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