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في بيان رسمي.. تقدم يدعو العزم للدخول في "تحالف جامع"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-05T17:03:01+0000
في بيان رسمي.. تقدم يدعو العزم للدخول في "تحالف جامع"

شفق نيوز/ دعا تحالف تقدم الوطني برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر الى الدخول معه في "تحالف جامع" قبيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.

وقال تقدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وإيمانا منا بضرورة توحيد المواقف التحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فإننا نعبرعن رغبتنا الصادقة بتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة وندعو خميس الخنجر والصادقين معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة بتحالف جامع مع إخوانه في تحالف تقدم الوطني".

واضاف، "نحن نؤمن بأن شخصية الخنجر أكبر من المسميات والتخندقات، وأن مواقفه الإنسانية والسياسية تدعو للاعتزاز، آملين أن نعمل سوية؛ من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن".

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