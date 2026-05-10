في بلدية الناصرية.. نائب يكشف عن هدر بمليارات الدنانير

شفق نيوز- ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار، علي صابر الكناني، يوم الأحد، عن إحالة ملف إلى القضاء العراقي يتعلق بشبهات فساد بمليارات الدنانير في مديرية بلدية الناصرية.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "الملف يتضمن شبهات فساد في عمليات صيانة وشطب الآليات التابعة لمديرية بلدية الناصرية، وتم إرساله رسمياً إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف، أن "المبالغ المصروفة على صيانة الآليات خلال عام 2024 فقط بلغت 3 مليارات و424 مليون دينار عراقي، رغم وجود توصيات من الجهات الفنية المختصة بعدم جدوى صيانة عدد من الآليات".

وأوضح الكناني، أن "إحدى الآليات من نوع (شفل كاوسكي) صرف عليه خلال عامي 2023 و2024 مبلغ إجمالي بلغ 133 مليون دينار، في حين أن سعر شراء شفل جديد يتراوح بين 75 إلى 80 مليون دينار فقط".

وأشار إلى أن "9 آليات فقط جرى الصرف عليها خلال عامي 2023 و2024 ما يقارب مليار دينار، وهو مبلغ يكفي لشراء نحو 15 آلية حديثة".

ولفت الكناني، إلى "وجود عمليات صرف على آليات مشطوبة وأخرى أوصت الجهات الفنية بعدم جدوى صيانتها".

وأكد، أن "هناك تكرار مريب لعمليات الصيانة على نفس الآليات ولذات الأعطال خلال فترات زمنية قصيرة".

وأشار النائب، إلى أن "66 آلية جرى شطبها عام 2022 بقيمة دفترية بلغت نحو 600 مليون دينار بتوقيع من المحافظ آنذاك".

وتابع، أن "إجراءات الشطب تخالف قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، الذي حدد صلاحيات الشطب للمحافظ بما لا يتجاوز 25 مليون دينار، ولوزير المالية بـ50 مليون دينار، وما زاد عن ذلك يتطلب موافقة مجلس الوزراء".

وختم الكناني بالقول، إن "الآليات المشطوبة ما تزال تصرف عليها مبالغ مالية تحت بند الصيانة وشراء المواد".