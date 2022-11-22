في بغداد.. نيجيرفان بارزاني يبحث مع العبادي "العمل المشترك لتجاوز الأزمات"

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس تحالف النصر حيدر العبادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الاتحادية بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد وأهمية دعم الحكومة العراقية الجديدة لتنفيذ أجندتها، فضلا عن العمل بشكل مشترك لتجاوز الأزمات.

واشار البيان إلى أن علاقات العراق ودول الجوار والوضع في المنطقة كانت محاور اخرى خلال اللقاء.

ويجري رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة إلى بغداد لمناقشة العديد من الملفات العالقة بين اربيل وبغداد وايجاد حلول وفق الدستور لهذه الملفات المشتركة.