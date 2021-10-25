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في بغداد.. الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان جملة من الملفات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-25T13:28:37+0000
في بغداد.. الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان جملة من الملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة بغداد جملة من الملفات بين البلدين.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ورحّب الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن "العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".

من جانبه أشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من جانبه، بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء".

وفي وقت سابق قال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن زيارة ميقاتي لبغداد تستمر لعدة ساعات لبحث ملفات اقتصادية وسياسية.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقع العراق ولبنان اتفاقاً نص على بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى بيروت على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

ومنذ أشهر، يعاني لبنان شحا شديدا في المحروقات ما تسبب بأزمة نقل، وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.

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