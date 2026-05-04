في بغداد.. الزيدي يبحث مع نيجيرفان بارزاني تشكيل الحكومة

شفق نيوز- بغداد

اجتمع رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، يوم الاثنين، مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا عقد اليوم في بغداد، بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي"، مبيناً أن "بارزاني وعلي الزيدي يبحثان خطوات تشكيل الحكومة".

وتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة، التقى خلالها رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، وكذلك قادة الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، يجري بارزاني، خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كبار القادة والمسؤولين العراقيين، لبحث العملية السياسية، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى.