في براغ.. السوداني يبحث تطوير الصناعة وإدامة الطائرات مع شركات تشيكية متخصصة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مع شركات صناعة طائرات وإنتاج النفط، التعاون مع التشيك في مجال إدامة الطائرات وتوطين الصناعات في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، التقى في براغ، وفي لقائين منفصلين، ممثل شركة (آيرو الفودوتشودي) المتخصصة بصناعة الطائرات، وممثل شركة (يونيس)، المتخصصة في مجال إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية التشيك".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقائين بحث أوجه تعاون الشركتين مع العراق، والسعي لإقامة شراكات متكاملة مع الشركات الأجنبية المتخصصة، تسهم في دعم الصناعة المحلية في مجال إدامة الطائرات، وتنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات".

وأكد السوداني، بحسب البيان "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الشركات التشيكية لما تمتلكه من خبرات، وما يمكن أن تقدمه للعراق في مجالات عملها، مشدداً على تأمين الحكومة البيئةَ الاستثمارية الملائمة، وتوفير التسهيلات والمتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات في البلاد".