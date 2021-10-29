في بادرة "حسن نية".. الصدر يغلق مقرات "سرايا السلام" باستثناء 4 محافظات

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إغلاق مقرات فصليه العسكري المعروف باسم "سرايا السلام" في محافظات البلاد باستثناء 4 منها.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه قرر كخطوة أولى غلق كل مقرات سرايا السلام عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة بغداد.

وأضاف أنه "يمنع اي مقر او حمل سلاح في غير هذه المحافظات بل وفي المحافظات المقدسة أيضا (كربلاء والنجف) الا بالتنسيق مع القوات الأمنية".

وأوضح الصدر أن هذه الخطوة تأتي كبادرة "حسن نية" و"ليكون درسا في السياسية من جهة وإدارة الدولة من جهة أخرى، ودفعا لما يشيعه البعض عني بأني أدير الدولة وأسيس العباد بواسطة المليشيات".

و"سرايا السلام" هي الجناح العسكري للتيار الصدري بقيادة الصدر الذي تصدر الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة بعد فوز كتلته بـ٧٣ مقعدا، ويطمح لتولي تياره رئاسة الحكومة المقبلة.