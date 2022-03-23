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في اول تعليق له.. مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية يتعهد بـ"دولة مؤسساتية"

Category: سیاسة

Date: 2022-03-23T19:55:20+0000
في اول تعليق له.. مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية يتعهد بـ"دولة مؤسساتية"

شفق نيوز/ تعهد مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة جمهورية العراق ريبير احمد، اليوم الاربعاء،  بالعمل على تثبيت دعائم "دولة مؤسساتية"، وذلك في أول تعليق له على ترشيحه بشكل رسمي للمنصب.  

وكتب ريبر أحمد، تغريدة عبر حسابه الرسمي، في موقع تويتر: تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف "انقاذ الوطن" بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدا بالعمل "من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

فيما ابدى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "تحدياً" ازاء ذلك بالقول "من المستحيل ان يجمع الطرف الاخر 220 نائباً" لاعلان الكتلة الاكبر

 

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