في انتقاد لاذع.. كبير علماء المجمع السني العراقي يصف الزعماء العرب بالاشقياء

شفق نيوز/ وجه كبير علماء المجمع الفقهي السني العراقي الشيخ أحمد حسن الطه، انتقادات حادة للقيادات العربية، مناشداً الدول الإسلامية والعربية بالتدخل العاجل لإغاثة غزة في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها.

وجاء حديث الطه عبر برنامج للفتوى يبث على الهواء مباشرة عبر قناة تابعة لديوان الوقف السني، ويعد موقفا مهما من عالم سني بارز في العراق.

وخلال البرنامج، أشار الطه إلى مواقف بعض الدول العربية، ملمحاً إلى موقف الأردن بقوله: "عندما يطلق الآخرون قذيفة على العدو يقوم البعض بصدها، لا همة يرحمون ولا يخلون الآخرين!"، معبراً بذلك عن استيائه من غياب الدعم الفعلي لقضية فلسطين.

كما وجه الطه نداءً عاجلاً لمصر، السعودية، والدول العربية والإسلامية، مطالباً بإغاثة أهل غزة، مستذكراً قيم التضامن في الجاهلية، قائلاً: "في الجاهلية كانت تباد العشيرة إذا استغاث بها مستغيث واحد.".

وتابع الطه حديثه عن الرحمة وموقف الإسلام منها، مستشهداً بحديث الرسول محمد (ص): "لا تنزع الرحمة إلا من شقي"، مضيفاً بلهجة حادة: "وأول الأشقياء اليوم هم القيادات العربية"، في إشارة منه إلى ما يعتبره خذلاناً للقضية الفلسطينية.

ومن بين الدول التي ذكرها الطه بالاسم "الأردن ومصر والسعودية".