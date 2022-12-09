في اليوم العالمي لمكافحته.. السوداني: الفساد سبب تلكؤ الدولة

شفق نيوز / غرد رئيس الوزراء العراقي، يوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وكتب السوداني في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي: "وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد؛ لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها".

وأضاف: "لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".

من جانبه، أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أهمية "المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستئصال هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير التشريعات الضرورية لذلك، من اجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد".