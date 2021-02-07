في النجف.. مسلحو جهة سياسية يداهمون منازل الناشطين ويعتقلون والد أحدهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، بأن قوة مسلحة تابعة لإحدى الجهات السياسية في البلاد داهمت عدد من منازل الناشطين في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة مسلحة تابعة لإحدى الجهات السياسية في المحافظة داهمت منازل ناشطين بمناطق حي العدالة والأنصار والمهندسين و القدس و النصر وسط النجف".

وبين المصدر، أن "القوة كانت مكونة من 3 عجلات (2 بيك أب)، (عجلة واحدة نوع بهبان)".

وأضاف، أن "القوة الأمنية لم تتمكن من اعتقال اي ناشط، الا انها اعتقلت والد الناشط احمد الحلو بدلاً عنه".