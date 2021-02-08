في العراق.. النائب الواحد يكلف خزينة الدولة 40 مليون دينار شهرياً

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، يوم الاثنين، أن النائب في البرلمان العراقي، يكلف الدولة 40 مليون دينار شهرياً.

وقال البطيخ، لوكالة شفق نيوز، إن هذه التكلفة للنائب الواحد في البرلمان العراقي، وتشمل ايضاً فريق حمايته، ورغم أن بعض النواب لا يحضرون الجلسات، بل هناك نواب اصلا لم يحضروا اي جلسة، وحتى الشعب لا يعرفهم فلا وجود لهم حتى في الساحة الاعلامية".

وبين ان "عدد النواب 329، والشعب العراقي لا يعرف منهم غير 30 نائباً فقط، الخلل في ذلك يعود لرئاسة البرلمان، التي لا تتخذ أي إجراءات حازمة ومشددة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب".