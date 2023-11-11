في الرياض.. الرئيس العراقي ونظيره الفلسطيني يستعرضان "العدوان المستمر" على غزة

شفق نيوز/ استعرض رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، معة الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة وأمنها.

وذكر بيان لمكتب رشيد؛ ان "الرئيس أكد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة، كما دان فخامته بشدة الاعتداءات الوحشية التي تمارس ضد المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة وضمان حماية المدنيين من السكان وتوفير ممرات آمنة".

وأشار رشيد؛ إلى ضرورة التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المتبادل وبما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية حكومةً وشعباً، مؤكدا أن هذه المواقف الأصلية تعبر عن الأواصر والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما أوضح أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى عدوان صارخ وترتكب ضده جرائم إبادة شاملة، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لضمان سلامة الفلسطينيين.

وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وفقا للبيان.