في الذكرى 34 للمجزرة.. وقفة تأبينية في البرلمان الاتحادي تضامناً مع حلبجة (صور)

شفق نيوز/ نظم مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، وقفة تأبينية تضامناً مع ذوي ضحايا مجزرة حلبجة التي راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف ضحية من الأطفال والنساء وكبار السن، بالتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بمناسبة الذكرى السنوية 34 على فاجعة أهلنا في محافظة حلبجة الشهيدة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف من المدنيين الأبرياء، أقيم في مجلس النواب العراقي وقفة تأبينية تضامنية مع عوائل وذوي الشهداء في بوابة المجلس".

وبين أن "هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية والنواب والأمين العام لمجلس النواب، شاركوا في الوقفة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية والثقافية والمستشارين والمديرين العامين وموظفي المجلس".

وأضاف أنه "أقيم معرض للصور الفوتوغرافية جسدت فيها حجم الجريمة النكراء".

من جانبه، قال عبد الله إن "مجلس النواب لديه مسؤولية كبيرة في مواصلة مهامه الوطنية من أجل تحقيق المساواة والعدالة وتثبيت حقوق جميع مكونات الشعب، وسن القوانين والتشريعات اللازمة التي تؤمن الحياة الكريمة للمواطنين وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم".

واشار الى ان "أمام الحكومة الاتحادية مسؤولية قانونية وأخلاقية لتعويض عوائل شهداء حلبجة مادياً ومعنوياً، بالرغم من التخصيصات المالية السنوية لكن لم تصل للأسف أية مساعدات مادية لعوائل الشهداء".

وشدد على "ضرورة استكمال الإجراءات من قبل الحكومة الاتحادية بخصوص تثبيت حلبجة محافظة عراقية ضمن إقليم كوردستان، وحكومة كوردستان أدت ما عليها من واجبات وإجراءات تجاه تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة".

وختم عبد الله بالقول "يجب الانتقال من مرحلة إصدار بيانات الإدانة والاستنكار إلى مرحلة العمل الجاد والتخفيف من معاناة حلبجة وحث الجهود لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات لأهالي حلبجة".