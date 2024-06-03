في الذكرى "العشرين" لتأسيسه: السوداني: جهاز المخابرات يحمي نظامنا السياسي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، على دور جهاز المخابرات الوطني في محاربة الإرهاب وتفكيك مجاميعه حماية النظام السياسي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني أجرى ، اليوم، زيارة إلى مقرّ جهاز المخابرات الوطني، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسه.

وحضر السوداني، احتفاليةً أُقيمت في مقرّ الجهاز بهذه المناسبة، أشاد فيها بالجهود المتميزة التي تُبذل من قبل قيادات وإدارات ومنتسبي الجهاز، على طريق تحقيق المهام والواجبات المناطة بهم، والاضطلاع بدور محوري كبير في حفظ أمن العراق، ودرء الأخطار والتهديدات بصورة استباقية ومهنية مشرفة، وفق البيان.

وأضاف، أن السوداني اشرف، خلال الاحتفالية، على تكريم عدد من عوائل شهداء الجهاز، من الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل العراق، أثناء تنفيذ الواجب المقدس.

وأشار السوداني، في كلمة له، إلى أن جهاز المخابرات الوطني نشأ ووُلد في ظل ظروف صعبة، وجاء بعد معاناة وخوف من هذا المسمَّى الأمني، الذي أساء النظام الدكتاتوري المباد لقيمته الوطنية، ودوره في حماية الأمن القومي للعراق، وهو ما فعله مع جميع أجهزة الدولة، إذ جعله جهازاً لتصفية وقتل المعارضين والمجاهدين، الذين رفضوا تسلط النظام وترهيبه للشعب.

وقال رئيس الوزراء في كلمته، "نفخر بتأسيس جهاز للمخابرات بعد سقوط الدكتاتورية، يدافع عن العراق، ويواجه الأخطار، ويحفظ نظامنا السياسي، ويعمل وفق القانون والدستور"، مبينا أن "الجهاز أدى أدواراً مهمة في كشف وتفكيك المجاميع الإرهابية، وتتبع مساراتها، واختراق تشكيلاتها، كما حقق من خلال عملياته الكثيرة، نجاحات باهرة منحته أفضلية على الكثير من الأجهزة العالمية".

وأشار إلى أن "الجهاز تمكن من استهداف عدد من قيادات داعش الإرهابية، وكان من أهمهم (أبو بكر البغدادي، وخليفته المفترض عبد الله قرداش)"، لافتا الى أن "الجهاز يؤدي اليوم عمليات مهمة ضد شبكات المخدرات العابرة للحدود".

وقال أيضا، أن جهاز المخابرات قدم العشرات من الشهداء خلال مواجهة الإرهاب في الواجبات الاستخبارية التي كُلفوا بها، وجُرح العديد منهم، وهذا يؤكد أنه لا يختلف في تضحياته عن الأجهزة الأخرى.

ورأى أن جهاز المخابرات جهاز ميداني خاض العديد من المخاطر التي جعلته يقدم خيرة ضباطه ومنتسبيه للدفاع عن الوطن، مؤكدا أن واجبنا الذي لن نتخلى عنه هو رعاية وكفالة أسر شهداء وجرحى هذا الجهاز الأصيل.

وأكد أن حكومته وضعت على رأس أولوياتها رعاية عوائل شهداء أجهزتنا الأمنية، بمختلف صنوفها، إكراماً لتضحياتهم، وإنصافاً لهم، كما حرصت على تطوير أداء جميع أجهزتنا الأمنية، والارتقاء بعملها، واطلاعها على أحدث النظريات والمنهجيات العلمية.

وأشار إلى أن الجهاز مُنح قدراً كبيراً من الاهتمام لبناء قدراته البشرية والفنية؛ بغية الارتقاء بعمله لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العراقي.

وأكد السوداني حرصه للحفاظ على استقلالية ومهنية الجهاز، وأن يعمل ضباطه ومنتسبيه ضمن رؤية قانونية ودستورية.