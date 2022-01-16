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في اجتماع بحث لقاء العامري والصدر.. الإطار التنسيقي يحث لتكثيف الحوارات للخروج من "المنعطف الخطير"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-16T19:48:52+0000
في اجتماع بحث لقاء العامري والصدر.. الإطار التنسيقي يحث لتكثيف الحوارات للخروج من "المنعطف الخطير"

شفق نيوز/ وصف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية، مساء الأحد، لقاء رئيس تحالف "الفتح" مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت بالايجابي.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مساء اليوم في منزل رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي.

وعقب الاجتماع، ذكر الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يؤكد "على وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه".

وأضاف أن الاجماع بحث لقاء العامري يوم امس مع الصدر، الذي وصف مخرجاته بالإيجابية، كما حث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الاخرى الشريكة في الوطن".

ويحتدم الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي والصدر الذي يرفض بشدة الدخول في تحالف يجمعه مع المالكي الذي حصد تحالفه 33 مقعداً نيابياً في الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول 2021، وبذلك يشكل (دولة القانون) العمود الفقري لقوى الاطار التنسيقي، فيما حصدت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً نيابياً.

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