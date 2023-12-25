في اتصال هاتفي.. وزير الخارجيَّة العراقي يبلغ نظيرة الكويتي: حريصون على معرفة مصير الصياد المختطف

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، حرص العراق على معرفة مصير صياد كويتي تعرض لهجوم مسلح.

جاء ذلك في إتصال هاتفي تلقاه حسين من وزير خارجيَّة دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفق بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الإتصال مناقشة ملابسات تعرض مواطن كويتيّ إلى اعتداء في مُحافظة الأنبار.

وأكّد حسين؛ حرص الحكومة العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتيّ، مُشيراً إلى أن السلطات الأمنيَّة العراقيَّة تتابع باهتمام الموضوع لكشف ملابسات القضيّة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة الكويتيّ عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل السلطات العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتيّ وضمان سلامته.