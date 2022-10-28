في اتصال هاتفي.. نيجيرفان بارزاني والسوداني يبحثان الوضع في العراق

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة التعبير عن تهانيه لرئيس وزراء العراق الاتحادي، محمد شياع السوداني، بمناسبة تسنمه مهام منصبه آملاً له الموفقية في مهامه وواجباته، كما عبر فخامته عن دعمه ودعم إقليم كوردستان الكامل لإنجاح سيادته وكابينته الحكومية، وعن استعداد إقليم كوردستان لكل التنسيق والتعاون المشتركين مع حكومته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة، 28 تشرين الأول 22، بحسب بيان لمكتب رئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛

وذكر البيان؛ أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، جدد التعبير عن شكره وامتنانه لاتصال فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني وموقفه، وآمل أن تتمكن حكومته من المضي بالأوضاع في هذه المرحلة، بالتنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان، نحو الأفضل من النواحي كافة، وأن تعمل القوى والأطراف العراقية معاً من أجل الأمان والاستقرار في البلد، وأن يكون الجميع متعاونين متعاضدين.

وأضاف البيان أن الجانبين؛ أكدا على أهمية وضرورة التعاون المشترك والعمل المشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لحل مشاكل أربيل – بغداد على أساس الدستور وفي إطار النظام الاتحادي، واتفق الجانبان في الرأي بأن حل مشاكل البلد وخاصة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ومشاكل العراق الأخرى، له دور أساس في أمان واستقرار البلد، لذا من الضروري أن يعمل الجميع معاً بروح مسؤولة وطنية ومراعاة المصالح العليا للبلد، في المرحلة الحالية وفي المستقبل.