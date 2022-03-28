في اتصال هاتفي.. طالباني والصدر يتفقان على "مواصلة" المحادثات

شفق نيوز/ اتفق حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والتيار الصدري على مواصلة المحادثات للوصول إلى حلول للانسداد السياسي.

وذكر بيان للاتحاد الوطني الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بافل جلال طالباني تلقة اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف البيان؛ أن الجانبين تباحثا حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي.

واشار إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد.