في اتصال هاتفي.. أربيل وواشنطن تتفقان على الحاجة للتحالف الدولي

شفق نيوز/ اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، على الحاجة المستمرة للتحالف الدولي لدعم البيشمركة والقوات العراقية في الحرب ضد داعش.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مطول تلقاه بارزاني من الوزير الأمريكي، جرى فيه بحث عدد من القضايا والقلق ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأنه "إزاء التطورات الأمنية، أدان الجانبان بشدة هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إقليم كوردستان والقواعد العراقية وقوات التحالف الدولي، وجرى الاتفاق على الحاجة المستمرة لقوات التحالف الدولي في البلاد ودعم البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش".

وحول الوضع الداخلي، أطلع رئيس الحكومة الوزير بلينكن على "الإصلاحات الحازمة التي تجريها حكومة إقليم كوردستان، والتي قد أسهمت بالفعل في زيادة إيراداتها عبر تحقيق المزيد من الشفافية في المالية العامة".

وحث بارزاني، بلينكن، على "توسيع نطاق المساعدات الفنية والدعم الاقتصادي لحكومة إقليم كوردستان، وتشجيع الاستثمار الأمريكي في القطاع المصرفي".

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية، اتفق الطرفان على "ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة بين القوى السياسية الكوردستانية".

وخلال المحادثات الهاتفية، رحب الجانبان بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال بارزاني إن "حكومة إقليم كوردستان تتوقع أن تبدأ بغداد في إرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن"، مجدداً التزام حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.

وشجع رئيس الحكومة وزير الخارجية الأمريكي على المساعدة في توفير المناخ السياسي الملائم لكل من أربيل وبغداد لتنفيذ قانون الموازنة وحل المشاكل العالقة الأخرى. وكذلك حث الوزير على التدخل شخصياً لضمان حصول إقليم كوردستان على حصة (عادلة ومنصفة) من القروض الدولية للعراق.

كما ناقش رئيس الحكومة والوزير بلينكن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وأعربا عن قلقهما من محاولات الجماعات المنفلتة لتقويض هدف مشترك لحكومة إقليم كوردستان والعراق والمجتمع الدولي، ويتمثل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب محاولاتها تقويض الشراكة بين حكومة إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة.

وتطرق رئيس الحكومة إلى حواره المتواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة عراقيين آخرين بعد اتفاق سنجار. واتفق مع وزير الخارجية الأمريكي على أهمية تنفيذه بالكامل.