في اتصال هاتفي.. السوداني يدعو الرئيس الإيراني لزيارة العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ذكر مكتب السوداني أن خلال اتصال هاتفي هنأ السوداني الرئيس الإيراني بمناسبة فوزه في الانتخابات، كما بارك للجمهورية الإسلامية نجاحها في إجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة، وفي مرحلة مفصلية عاشتها إيران، حكومةً وشعباً، بعد حادث الطائرة الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما.

وأضاف البيان؛ أن الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على استمرار جهود التعاون المشترك، في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز مصالح البلدين الجارين، وازدهار شعبيهما.

وقدم رئيس مجلس الوزراء دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني المنتخب لزيارة العراق؛ لتوطيد العلاقات، والتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة بحسب البيان.

من جانبه، عبر السيد بزشكيان عن شكره للسيد السوداني، مؤكداً حرص بلاده على توسعة التعاون ودعم التفاهمات الثنائية في العديد من المجالات، بما يعزز جهود استقرار البلدين، والمنطقة.