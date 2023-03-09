"في اتصال هاتفي".. السوداني ونظيره الكويتي يبحثان تنامي مجالات التعاون والشراكة بين البلدين

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مساء الخميس، تنامي مجالات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني بنظيره الكويتي، شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وهنأ السوداني، نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للوزراء في دولة الكويت، مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبّر الصباح، عن شكره للسوداني، وأكد رغبة الكويت في "تعزيز آليات التعاون المثمر، والتنسيق إزاء العديد من الملفّات المشتركة".