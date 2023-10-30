في اتصال هاتفي.. ميلوني تذكر السوداني بالشراكة الاستراتيجية بين العراق وإيطاليا

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية "إثر العدوان الصهيوني" على قطاع غزّة، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حصل في 7 تشرين الأول هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن".

وجدد السوداني موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مبيناً الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على امدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة الى الحروب والصراعات الحالية.

وأكد ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.

من جانبها أعربت ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، كاشفةً عن اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد.

كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا، وقدّمت دعوةً، خلال الاتصال، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لزيارة روما، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وفقا للبيان.