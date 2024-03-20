(فيديو).. مشعان الجبوري يطلق قذيفة رمضانية بشأن رئيس المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.

والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة"، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة الى تحالف "إدارة الدولة".

وسئل الجبوري في حوار لمحطة "I NEWS" المحلية، عمن "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، حيث أجاب، أنه "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي".

سؤال أمل علي الذي فاجأني وجوابي العفوي والصادق الذي احدث ضجة كبيرة لكني لازلت حريصاً واتمنى الا يستفزني احد لانني اذا قلت كل ما جرى قد يتسبب ذلك بازمة لا يمكن توقع حدود تداعياتها !؟ساحاول ان احتفظ في صدري باسرار كل ما جرى وقيل لي حتى يقضي الله امراً كان مفعولا !؟ pic.twitter.com/zi8EQ37DaH — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 19, 2024

وكانت المحكمة الاتحادية الغت في آيار 2022 عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية “البكالوريا” في سوريا.