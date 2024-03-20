(فيديو).. مشعان الجبوري يطلق قذيفة رمضانية بشأن رئيس المحكمة الاتحادية

(فيديو).. مشعان الجبوري يطلق قذيفة رمضانية بشأن رئيس المحكمة الاتحادية
2024-03-20T04:02:50+00:00

شفق نيوز/ كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.

والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة"، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة الى تحالف "إدارة الدولة".

وسئل الجبوري في حوار لمحطة "I NEWS" المحلية، عمن "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، حيث أجاب، أنه "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي".

وكانت المحكمة الاتحادية الغت في آيار 2022 عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية “البكالوريا” في سوريا.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon