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فيديو.. قوة أمنية تزيح بوتين من بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-03-02T21:32:04+0000
فيديو.. قوة أمنية تزيح بوتين من بغداد

شفق نيوز/ اقدمت قوة أمنية خاصة على ازالة صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ساعات من تعليقها قرب مقر لعصائب أهل الحق في منطقة الجادرية ببغداد.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قال في وقت سابق إن صورة بوتين قد رفعت في منطقة الجادرية تحديداً بالشارع المؤدي الى جامعة بغداد وسط العاصمة، وبالقرب من مقر تابع للعصائب، مشيراً إلى أن الصورة حملت تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (We Support Russia) والتي تعني (نحن ندعم روسيا) في إشارة للأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا، كما ذيلت الصورة بتوقيع حمل عنوان (اصدقاء الرئيس).

وبعد تعليق الصورة، انتشرت قوات امنية تابعة للواء رئاسة الجمهورية- فوج المشاة الأول، واخرى تابعة للعصائب في المكان.

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