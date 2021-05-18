فيديو قديم من العراق يثير جدلاً على مستوى العالم

شفق نيوز/ كشف موقع هندي متخصص بكشف المعلومات المزيفة على الانترنت، ان مقطع فيديو صور قبل 17 سنة في العراق، ينتشر الآن على مواقع الانترنت على انه لجنود اسرائيليين يقومون بالهجوم على المسجد الاقصى في مدينة القدس لاحتلاله.

وتوصل موقع "بووم" الهندي الى ان المشاهد المصورة التي انتشرت على الانترنت بكثافة، هي لعملية عسكرية بقيادة القوات الاميركية والعراقية في مدينة سامراء العراقية في العام 2004.

وانتشر الفيديو في الفضاء الالكتروني بشكل كبير على خلفية تصاعد العنف بين اسرائيل وفلسطين، بعدما قامت القوات الاسرائيلية بمحاولة اخلاء الفلسطينيين بالقوة من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، ومداهمة المسجد الاقصى في 10 مايو/ايار 2021 والتي ادت إلى مواجهات بين الطرفين. كما ردت حركة حماس على الغارات الاسرائيلية بضربات صاروخية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 4 دقائق ونصف عملية عسكرية، ويمكن مشاهدة الجنود يشقون طريقهم الى ما يبدو انه مسجد. وتترافق هذه المشاهد مع ترجمة لتعليق هندي مع مقطع الفيديو تتحدث عن "اقتحام الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى والاستيلاء عليه".